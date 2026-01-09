Çorum'da Adli Süreçte Başarı Oranı Yüzde 90 - Son Dakika
Çorum'da Adli Süreçte Başarı Oranı Yüzde 90

09.01.2026 16:17
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, uzlaşma uygulamasında başarı oranının yüzde 90'a ulaştığını belirtti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2025 yılında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bektaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte 2025'te uzlaşma uygulamasında yüzde 90 başarı elde edildiğini, bu sayede 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 1 yılda baktığı dosya kadar dosyanın uzlaşma ile sonuçlandırıldığını söyledi.

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde 2025'te Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen hazırlık evrakında yüzde 10'a yakın düşüş sağlandığını belirten Bektaş, "Geciken adalet adalet değildir' anlayışıyla hareket edilerek yüzde 110 evrak temizleme oranına ulaşılarak Çorum ilinin adli sürecinin rekoru kırılmıştır." dedi.

Narkotik suçlarla ilgili özel büro kuruldu

Bektaş, kentte uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yalnızca narkotik suçlara bakan özel bir büro kurulduğunu, iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve bu alanda daha sert tedbirlerin uygulandığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede adli ve kolluk birimlerinin koordineli ve yoğun çalışma yürüttüğünün altını çizen Bektaş, soruşturmaların daha hızlı yürütülmesi ve daha etkili tedbirlerin alınmasını hedeflediklerini vurguladı.

Geçen yıl uyuşturucu ticareti suçuna ilişkin 755 dosya kapsamında 484 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini aktaran Bektaş, bu rakamın Çorum'un nüfusu dikkate alındığında yüksek olmadığını dile getirdi.

Narkotik suçlarla ilgili ise 1480 dosyada 1217 şüpheli hakkında işlem yapıldığını anlatan Bektaş, rakamın çok yüksek seviyede olmadığını ancak tek bir vakanın dahi kendileri için önem taşıdığını vurguladı.

Sosyal medya paylaşımları

Bektaş, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımların ciddi hukuki ve maddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anlık duygularla yapılan paylaşımların kişileri hem yıprattığını hem de maddi sıkıntıya sokabildiğine işaret eden Bektaş, bu konuyla ilgili hukuki değişikliğe gidildiğini, bu suçların artık "ön ödeme" kapsamına alındığını söyledi.

Daha önce uzlaştırmaya tabi olan bu tür dosyalarda uzlaştırmacı görevlendirildiğini hatırlatan Bektaş, "Artık bu tür suçlarda devlet tarafından belirlenen bir ön ödeme bedeli tebliğ ediliyor. Bu bedelin ödenmesi halinde ceza davası düşüyor. Ancak ödenmemesi durumunda adli süreç devam ediyor." diye konuştu.

Adliye binalarının fiziki şartlarının iyileştirildiğini belirten Bektaş, adalet personelinin barınma ihtiyacına yönelik 65 dairenin satın alınarak hizmete sunulduğunu kaydetti.

Yeni adliye sarayı proje çalışmalarının son aşamaya getirildiğini aktaran Bektaş, 22 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni adliye binasının ihale sürecinin Adalet Bakanlığınca planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

