Çorum'da Akran Zorbalığı Olayı

07.02.2026 13:42
13 yaşındaki E.T, okul önünde darp edilip özür dilemeye zorlandı; ailesi polise şikayetçi oldu.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da 13 yaşındaki E.T, okul önünde 3 kız arkadaşı tarafından darp edilip, diğer öğrencilerin önünde özür dilemeye zorlandı. Zorbalığın ardından çekilen görüntüler WhatsApp gruplarında paylaşılınca, E.T'nin ailesi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay 5 Şubat Perşembe günü Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde'de bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu dışında meydana geldi. 13 yaşındaki E.T, etrafını saran birçok öğrencinin önünde dizlerinin üzerine çöktürülerek kendisini darp eden 3 kız arkadaşından tehditlerle özür dilemeye zorlandı. E.T'nin akran zorbalığına maruz kaldığı bu anlar cep telefonu ile çekilerek öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Darp, tehdit ve şiddete maruz kalan E.T. durumu ailesine anlattı. Baba M.T. kızının uğradığı akran zorbalığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Çorum Çocuk Şube Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından hastanede rapor alınan E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönde rapor verildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

