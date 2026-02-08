Çorum\'da Bağ Evinde Yangın

ÇORUM'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Eskiekin Bağları mevkisinde, bir bağ evinde çıktı. Bağ evinden yükselen alevleri uzaktan fark eden vatandaşlar ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bağ evini saran alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bağ evi tamamen kullanılamaz hale geldi. yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.