Çorum'da belediyenin bisikletlerine zarar veren 4 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Çorum'da belediyenin bisikletlerine zarar veren 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

Çorum Belediyesine ait akıllı bisikletlere zarar verdiği tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da belediyenin bisikletlerine zarar veren 4 kişi hakkında işlem başlatıldı, System.String[]

Çorum Belediyesine ait akıllı bisikletlere zarar verdiği tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesi, kentteki trafik sıkıntısını azaltmak ve vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Akıllı Bisiklet Uygulaması (ÇORBİS) Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında kent merkezindeki 8 noktaya akıllı bisiklet istasyonları kuruldu. 16 Eylül'de hizmet vermeye başlayan akıllı bisiklet sisteminin Hürriyet Meydanı'ndaki istasyonuna 4 kişi zarar verdi. Zanlıların bisikletlere zarar verme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, zanlıların bisikleti kilitli olduğu platformdan çıkartmak için güç kullanması, çıkartamayınca da bisikleti yere atarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yaptığı yazılı açıklamada, zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldığını belirtti. ÇORBİS'in vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü, bir haftada 3 bin 681 kişinin sisteme abone olduğuna işaret eden Çöplü, "Genç yaşlı, kadın erkek herkes bisikletlere yoğun ilgi gösterirken, bazı kendini bilmezler ise maalesef böylesine güzel projeye zarar vermekten geri durmuyor. Halkımızın cebinden çıkan paralarla yapılan bu hizmete daha bir hafta bile geçmeden binlerce liralık zarar veren magandaları güvenlik kameralarından tespit ettik ve hukuki süreç başlattık." ifadelerini kullandı.

Hasarın kısa süre içinde giderileceğini aktaran Çöplü, şunları kaydetti:

"Çorum Belediyesi olarak kırılan bisikletleri, zorla yerinden sökülen bisiklet duraklarını, pedalları, dijital ekranları yenileriyle değiştireceğiz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve onlara kesintisiz hizmet vermek için kırılan ve kopartılan malzemeleri en kısa zamanda tamir ederek yerlerine monte edeceğiz. Lakin bu görüntüler Çorum'a ve Çorum halkına yakışmıyor. Duraklarında güvenlik önlemleri en üst düzeyde. Magandaların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak."

Hürriyet Meydanı, Bisiklet, Eylül, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da belediyenin bisikletlerine zarar veren 4 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

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