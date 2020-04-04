Çorum'da bir mahalle ile köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir köy ile Kargı ilçesindeki bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uğurludağ ilçesine bağlı Eskiçeltek köyü ve Kargı ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutlarının Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Karantina süresince yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar ve Kargı'nın Oğuz köyleri karantinaya alınmıştı.