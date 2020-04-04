Son Dakika › Güncel › Çorum'da bir mahalle ile köy karantinaya alındı - Son Dakika
Çorum'da bir mahalle ile köy karantinaya alındı
6 saat önce
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir köy ile Kargı ilçesindeki bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir köy ile Kargı ilçesindeki bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uğurludağ ilçesine bağlı Eskiçeltek köyü ve Kargı ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutlarının Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina süresince yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.
Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar ve Kargı'nın Oğuz köyleri karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:58 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı