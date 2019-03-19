Çorum'da Çiftçilerin Tapu Sevinci

Çorum'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğünce Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında arazisi toplulaştırılan çiftçilere yeni tapuları dağıtıldı.

Çorum'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğünce Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında arazisi toplulaştırılan çiftçilere yeni tapuları dağıtıldı.



Alaca ilçesine bağlı Çatak köyünde gerçekleşen törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Çatak köyünün sahip olduğu 923 hektarın 904 hektarının toplulaştırıldığını söyledi.



Proje ile 848 parselin 551 parsele düştüğünü dile getiren Çiftçi, "Bu çalışmalar esnasında yüzde 10 kesinti yapılabilecekken burada yüzde 5 kesintiye gidilmiş. Dolayısıyla yüzde 5'lik bir tasarrufu var. Arazilerinin yüzde 5'i yine kendilerine kalmış oluyor." dedi.



Çiftçilerin parçalı arazilerde daha yüksek maliyetle tarımsal üretim yaptığının altını çizen Çiftçi, "Bu tür yerlerde bölük pörçük arazide çalışmak, traktörle çift sürmek, onları ekmek, dikmek, daha sonra hasadını yapmak kolay değil. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



Törende konuşmaların ardından çiftçilere tapuları verildi.



Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz, kurum müdürleri, daire amirleri ile köy halkı katıldı.

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