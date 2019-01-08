Son Dakika Haberleri: Çorum'da Eğitime Kar Engeli

Çorum'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Çorum'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

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Çorum'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden yarın Alaca?, ? Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ,Boğazkale, Oğuzlar ve Laçin ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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