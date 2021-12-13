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Hayırseverler tıp fakültesi öğrencileri için 6 derslik yaptırdı - Son Dakika

Hayırseverler tıp fakültesi öğrencileri için 6 derslik yaptırdı

13.12.2021 18:06

Çorum'da hayırsever vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 6 derslik yaptırdı.

Çorum'da hayırsever vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 6 derslik yaptırdı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, düzenlenen açılış töreninde, yapılan derslikler sayesinde stajyer hekim seviyesine gelen tıp fakültesi öğrencilerinin kendi alanlarında hem teorik hem pratik eğitim alma fırsatı bulacağını söyledi. Bu tür desteklerle hem hastanedeki sağlık hizmetlerinin hem de tıp fakültesindeki eğitim kalitesinin yükseleceğini belirten Öztürk, "Allah sayılarınızı artırsın, bereketli kazançlar versin, bu tür hayırlarınızı daha da bereketlendirsin." dedi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de 4 ve 5. sınıf öğrencilerin hastanede eğitim gördüğünü belirterek, "Önceki dönemde sınıf sayımız o dönem yeterli olsa da 5. dönem öğrencilerimiz geldikten sonra derslik ihtiyacımız arttı. Biz de hastanemizin fiziksel alanlarını maksimum seviyede kullanarak toplam 6 sınıf açtık. Önceden 16 dersliğimiz vardı, şimdi 22 dersliğimiz oldu. Bu katta dersliklerin yanı sıra öğrencilerimiz için kütüphane ve dinlenme alanı da oluşturduk. Hastanemizin uzun yıllar eğitim vermesi için desteğe ihtiyacı kalmadı." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise öğrencilerin hastane ortamında staj yaptıkları sürece eğitim alacakları alanların ideale yakın hale geldiğini belirterek, "Çok mutluyuz. İsmail Bey ve diğer hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada hem eğitim hem sosyal faaliyetlerini yürütebilecek. Sınıflarda teknolojik açıdan en iyi ortam oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerden iş insanı İsmail Kayılı ise öğrencilere faydalı bir iş yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine bir hayır işleme fırsatı veren hastane yöneticilerine teşekkür eden Kayılı, bundan sonra da yardım yapmaya devam edeceğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın da katıldığı törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hayırsever iş insanı Kayılı ve beraberindekiler, derslikleri gezerek tıp fakültesi öğrencileriyle sohbet etti. Rektör Öztürk, iş insanı Kayılı'ya açılış töreni anısına plaket verdi.

Hayırseverler tıp fakültesi öğrencileri için 6 derslik yaptırdı
Hayırseverler tıp fakültesi öğrencileri için 6 derslik yaptırdı
Hayırseverler tıp fakültesi öğrencileri için 6 derslik yaptırdı
Hayırseverler tıp fakültesi öğrencileri için 6 derslik yaptırdı

Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erol Olçok, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırseverler tıp fakültesi öğrencileri için 6 derslik yaptırdı - Son Dakika


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