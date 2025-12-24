Çorum'da İçme Suyu Hattı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorum'da İçme Suyu Hattı Tamamlandı

Çorum\'da İçme Suyu Hattı Tamamlandı
24.12.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçhisar Barajı içme suyu projesiyle Çorum'un su sorunu çözülecek, 2026'da hizmete alınacak.

Çorum'da Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları Projesi kapsamında Çorum merkez içme suyu isale hattı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını bildirdi.

Kentte içme suyu sorununu çözmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten Balta, "Mevcut arıtma tesisinin ikinci kademesi olan, günlük 60 bin metreküp ham suyu arıtacak tesis için farklı çaplarda toplam 17 kilometreyi aşan çelik boru döşendi. Ayrıca içme suyu deposu, pompa istasyonu ve yardımcı yapıların yapımı da proje kapsamında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Arıtma tesisinin 2026'da hizmete alınmasını planladıklarını aktaran Balta, projenin tamamlanmasıyla Çorum'da arıtılan su miktarının günlük 60 bin metreküp artacağını, böylece kentin içme suyu ihtiyacının 2055 yılına kadar güvence altına alınacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Koçhisar Barajı, Belediye, Güncel, Çorum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da İçme Suyu Hattı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:37:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da İçme Suyu Hattı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.