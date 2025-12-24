Çorum\'da İçme Suyu Hattı Tamamlandı

Çorum'da Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları Projesi kapsamında Çorum merkez içme suyu isale hattı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını bildirdi.

Kentte içme suyu sorununu çözmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten Balta, "Mevcut arıtma tesisinin ikinci kademesi olan, günlük 60 bin metreküp ham suyu arıtacak tesis için farklı çaplarda toplam 17 kilometreyi aşan çelik boru döşendi. Ayrıca içme suyu deposu, pompa istasyonu ve yardımcı yapıların yapımı da proje kapsamında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Arıtma tesisinin 2026'da hizmete alınmasını planladıklarını aktaran Balta, projenin tamamlanmasıyla Çorum'da arıtılan su miktarının günlük 60 bin metreküp artacağını, böylece kentin içme suyu ihtiyacının 2055 yılına kadar güvence altına alınacağını vurguladı.