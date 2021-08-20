Çorum'da iki aile arasında çıkan tüfekli kavga kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

14 yaşındaki kuzenini istismar ettiği söylenen adam, canlı yayında kendini böyle savundu

Yeniden kapanma olur mu? Merak edilen soru Bakan Koca'ya soruldu, yanıtı son derece netti

Çorum'da, husumetli olan 2 aile arasında çıkan ve karışlıklı av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada 2 evin ocağına ateş düştü.

AV TÜFEKLERİYLE BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Vahim olay, gece Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Karakuş ve Çidem aileleri, sınır olan arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların hedefi olan Ali Karakuş (40) ve Endercan Çidem'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Karakuş ve Celal Çidem ise ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ve jandarma ekipleri, hastanede önünde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.