Çorum'da kaçak içkiye göz açtırılmıyor: 1 yılda 43 bin 350 litre sahte-kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da jandarma ve polis ekipleri tarafından 2021 yılında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL'yi bulan 43 bin 350 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çorum'da, jandarma ve polis ekipleri, sahte içki üretip halk sağlığını tehlikeye atanlara geçit vermiyor. Kaçak ve sahte içkilerin piyasaya sürülmesini önlemek için kent genelinde sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılında düzenlenen seri operasyonlarla piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL'yi bulan 43 bin 350 litre sahte-kaçak içki ele geçirildi.

POLİSTEN 18 AYRI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (KOM) il genelinde 18 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 250 litre kaçak içki, 140 adet boş içki şişesi, kaçak alkollü içki yapımında kullanılan 1 adet anason yağı, 9 kilo anason bitkisi, 2 adet içki kiti ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli şahıs ise haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 15'i savcılıkça, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, ayrıca yıl boyunca kaçak-sahte alkollü içki satışı ve imalatı kapsamında 60 iş yerini denetledi.

JANDARMA 20 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ise yıl boyunca sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 15 ayrı operasyona imza attı. Operasyonlarda 41 bin 300 litre sahte şarap, 800 litre sahte rakı olmak üzere toplam 42 bin 100 litre sahte alkollü içki ile birlikte içki yapımında kullanılan 10 adet damıtma sistemi, 75 kilo anason ve 80 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheli şahıstan 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli şahıslar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Muhammed Muttalip Yalçın-Bülent Özkaleli-İHA)