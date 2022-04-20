Çorum'da kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Çorum'da kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

20.04.2022 12:03
Çorum'da kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine gönderildi.

Çorum'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine gönderildi.

Evinde istirahat ederken kalp krizi geçiren ve ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden polis memuru için görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törende polis memuru için saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından polis memuru için dua edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, törenin ardından polis memurunun eşi Nazmiye Ergin'e taziyelerini iletti.

Üç çocuk babası Ergin'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine gönderildi.

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Polis Memuru, Kalp Krizi, Tokat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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