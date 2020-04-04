Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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Çorum'da karantinaya alınan köy sayısı 5'e yükseldi
6 saat önce
Çorum'da, Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Çorum'da, Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Mecitözü ilçesi Fındıklı köyü, Sungurlu ilçesi Oyaca köyü, Laçin ilçesi Çamlıpınar öyü ve Kargı ilçesi Oğuz köyünden sonra, Uğurludağ ilçemize bağlı Eskiçeltek köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 04.04.2020 tarihli ve 2020/6 nolu kararı ile 04.04.2020 tarihi saat 10.00 itibariyle 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınmıştır. İlimiz genelinde karantina altına alınan köy sayısı 5'e yükselmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:02 Kaynak: İHA
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