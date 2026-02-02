Çorum'da Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorum'da Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Çorum\'da Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
02.02.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın kaybolmasının ardından cesedi dere yatağında parçalanmış halde bulundu.

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K'ye (43) ait araçta görüldüğü belirlendi.

Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı.

Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K. gözaltına alındı.

A.F.K'nin ifadesi doğrultusunda yeniden bölgeye giden polis ekipleri, cesedin kafa kısmını, cesedin bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.

Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Osman Kaya, Cinayet, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 00:30:12. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.