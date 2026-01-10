Çorum'da meslek liselerinin atölyeleri 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorum'da meslek liselerinin atölyeleri 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek

10.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 2 meslek lisesinin atölyeleri, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek.

Çorum'da 2 meslek lisesinin atölyeleri, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin teknik eğitim gördüğü 6 atölyenin yenilenmesi için "Sanayi İşbirliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" hayata geçirildi.

Okulların elektrik-elektronik, makine, metal, mobilya ve motor bölümlerinin dijital ve yeşil dönüşüm odaklı modern atölyelere dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 11 milyon lira bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen SOGEP kapsamında destek almaya hak kazandı.

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen proje kapsamında 2 meslek lisesinin atölyeleri teknolojik imkanlarla donatılacak.

Projenin, Çorum'un mesleki eğitimde öncü şehirlerden biri olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da meslek liselerinin atölyeleri 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:55:56. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da meslek liselerinin atölyeleri 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.