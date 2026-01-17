Çorum\'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Çorum'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbade A.'ya (64) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Gülbade A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM