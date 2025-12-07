Çorum\'da Park Halindeki Araç Yandı

Çorum'da yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yusuf K.B.'ye ait 19 ABC 463 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi 77. Sokak'ta park halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın önceden yakılmış ve tam söndürülmemiş bir ateşin üzerine park edilmesinden dolayı yangın çıktığı iddia edildi.