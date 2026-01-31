Çorum'da Tarım İşçileri İçin Model Yaşam Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorum'da Tarım İşçileri İçin Model Yaşam Merkezi

31.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da mevsimlik tarım işçileri için yaşam merkezi projesine hibe protokolü imzalandı.

Çorum'da mevsimlik tarım işçiler için model bir yaşam ve barınma merkezi oluşturmak amacıyla hibe desteği protokolü imzalandı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çorum Valiliğince hazırlanan ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle "Mevsimlik Tarım İşcilerine Hitit Güneşi ile Doğan Sosyal Entegrasyon Projesi" hayata geçirildi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3,8 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan 9,5 milyon lira bütçeli projenin iş birliği protokolü, Çorum Valisi Ali Çalgan ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik model yaşam ve barınma merkezi oluşturulması hedeflenen proje, kentte tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşulları iyileştirilecek, sosyal uyumu güçlendirilecek.

Projenin uygulanmasıyla kentte mevsimlik tarım işçilerine yönelik hizmetlerin daha planlı, sürdürülebilir ve insan odaklı yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ali Çalgan, mevsimlik tarım işçilerinin ilin tarımsal üretiminde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sosyal devlet anlayışının gereği olduğuna dikkati çeken Çalgan, "Hedefimiz eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama kadar her alanda insan onuruna yakışır yaşam standardı oluşturmak. Çocukların eğitimden kopmadığı, kadınların sosyal hayata aktif katılım sağladığı ve ailelerin güvenli, düzenli ortamda yaşamlarını sürdürebildiği örnek bir model kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Tarım, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Tarım İşçileri İçin Model Yaşam Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 18:08:17. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Tarım İşçileri İçin Model Yaşam Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.