Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü
1 saat önce
ÇORUM'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:03 Kaynak: DHA
ÇORUM'un Kargı
ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık
köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti