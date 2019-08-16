Son Dakika Haberleri: Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü
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Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

1 saat önce

ÇORUM'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.

Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü, System.String[]
ÇORUM'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Saraycık, Sabah, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:03 Kaynak: DHA
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