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Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

14.01.2022 13:44
Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ile Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 gram toz esrar, 113 gram kubar esrar, 9 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 13 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda ev ve iş yerlerinin sahipleri olduğu tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında 2 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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