Son Dakika Haberleri: Çorum'da Yeni Yılın İlk Bebeği "Asel" Oldu

Çorum'da Yeni Yılın İlk Bebeği "Asel" Oldu

1 saat önce

Çorum'da yeni yılın ilk bebeği "Asel" olduÇORUM - Çorum'da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi.

Çorum'da yeni yılın ilk bebeği "Asel" oldu

ÇORUM - Çorum'da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi.
Asel bebeğin ilk ziyaretçidi Vali Mustafa Çiftçi oldu. Vali Çiftçi, 2018 yılının son dakikalarını Hitit Üniversitesi Erol Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretine ayırdı. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin saat 00.01'de dünyaya gelen bebeğe Asel adı verildi. Vali Çiftçi, Abdal tebrik ederek, evlatlarıyla sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulunan Çiftçi, bebeğe çeyrek altın hediye etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı J Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hazır bulundu.
Baba Mesut Abdal, ikinci kez babalık sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Genel
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