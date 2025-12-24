Çorum'da Yöresel Kültür Etkinliği

Çorum'da düzenlenen "Sofradan söze uzanan bir şehrin hikayesi" etkinliğinde kentin yöresel yemekleri, sözlü kültürel mirası ve dil zenginlikleri tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda etkinlik yapıldı.

Okulun spor salonunda açılan stantlarda, Çorum'un yöresel mutfağı ile yazılı ve sözlü kültürü, folklorik özellikleri, gelenek ve görenekleri ile dil zenginliği sergilendi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.