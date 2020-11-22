Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı

22.11.2020 19:10

Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı -Kayınvalidesi ve eşinin kardeşini öldüren zanlı suçunu itiraf etti -Babasının evinde polislere teslim oldu -Tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevinde gönderildi Çorum'da boşanma aşamasındayken eşinin...

Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı

-Kayınvalidesi ve eşinin kardeşini öldüren zanlı suçunu itiraf etti

-Babasının evinde polislere teslim oldu

-Tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevinde gönderildi

ÇORUM - Çorum'da boşanma aşamasındayken eşinin kardeşi ve kayınvalidesini öldüren, biri çocuk iki akrabasını da yaralayarak kaçan zanlı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 19 Kasım Perşembe gecesi merkez Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gencel K. sokakta karşılaştığı eşinin kardeşi Serkan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gencel K., Serkan Ö., eşi Alev Ö. ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö.'yi yanında bulundurduğu tüfekle ateş açarak yaraladı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Serkan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayınvalidesini de aynı tüfekle öldürdü.

Olay yerinden ayrılan Gencel K. kayınvalidesinin Çoraklık Küme Evlerinde bulunan evine gitti. Gencel K., burada kayınvalidesi Gülizar G.'yi de pompalı tüfekle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gülizar G., iki gün sonra yaşamını yitirdi. Anne ve çocuğunun durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Polis didik didik aradı

Olayın ardından polis ekipleri, alınan ifadelerin ardından Gencel K.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kiralık olduğu öğrenilen araçla kayıplara karışan zanlının yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının Çorum'daki ikameti ve babasına ait ikametin yanı sıra kendi köyleri olan Çalyayla köyü ve civarında araştırma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan bir gün sonra Gencel K.'nın olayda kullandığı aracı Çalyayla köyünde terk edilmiş vaziyette buldu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin Gencel K.'nın babası ve diğer akrabalarıyla yaptığı görüşmeler sonunda zanlı babasının evinde polis ekiplerine teslim oldu.

Cinayeti itiraf etti

Şüpheli Gencel K. ifadesinde 7 ay önce eşinin başka bir erkek şahısla arkadaşlık ettiğini öğrendiğini belirterek, evi terk ettiğini ve telefonlara bakmadığını öne sürdü. Kendilerini eşinin ağabeyi Serkan Ö. ve annesi Gülizar Ö.'nün ayırdığını, eşini ve çocuğunu kendisine göstermediklerini belirten zanlı Gencel K., eşinin adına kayıtlı ancak kendisinin kullandığı aracı almaya çalıştıklarını bu nedenle de cinayeti işlediğini itiraf etti.

Gencel K. hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte geniş güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı
Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı
Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı
Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı
Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı

Kasım, Çocuk, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler 3 büyükler, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz
Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti         
19:01
Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler         
18:53
Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan daha ucuz olacak Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan daha ucuz olacak         
18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaşamını yitirdi Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaşamını yitirdi         
17:09
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 19:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei