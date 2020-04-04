Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, halk eğitim merkezlerinde 60 bin maske üretildiğini bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çorum, İskilip Metin Alkan, Mecitözü, Alaca ve Sungurlu halk eğitim merkezlerinde üretilen 60 bin cerrahi maskenin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildiğini belirtti.

Bilim Sanat Merkezinde de 3D yazıcılarla koruyucu siper maske üretildiğini aktaran Sarı, salgınla mücadelede eğitim kurumlarının sağlık çalışanlarına destek olduğunu kaydetti.

Şehitler Anıtı onarılacak

Çorum'da Cengiz Topel Caddesindeki İstiklal Şehitleri Anıtı onarılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, anıtın daha güzel bir görünüm kazanması için çalışmaların başladığını bildirdi.

Anıtın en güzel şekilde düzenleyeceklerini belirten Aşgın, "İstiklal Şehitleri Anıtı'nı hem ecdada hem de Çorum'a yakışır hale getireceğiz. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapılacak olan şehitlik iki ay içerisinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Beyanname süresi uzatıldı

Çorum Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, derneklerin beyanname tarihinin 1 Ağustos'a ertelendiğini bildirdi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken dernek beyannamelerinin koronavirüs salgını dolayısıyla 01 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında alınan kararların derneklerin yönetim faaliyetlerinde aksamalara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Bayrak, dernek yöneticilerinin bir araya gelerek karar almasında zorluklar yaşanmasından dolayı beyanname süresinin uzatıldığını kaydetti.

Bayrak, dernek ve vakıfların genel kurulları ile sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin de geçici olarak durdurulduğunu vurguladı.