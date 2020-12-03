Çorum FK: 1-0

STAT: Ortahisar Yavuz Selim
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Ercan AkdenizHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Ender(Dk.46 Sezer), Onur, Yasin, Samet, Caner(Dk.78 Berkay), Eray, Burhan(Dk.90 İsmail Haktan), Bahadır(Dk.46 Oğuz), Can(Dk.78 Batuhan)ÇORUM FK: Hasan- Mehmet, Salih Zafer, Nafican, Ertuğrul, Onur(Dk.60 Yılmaz), Umut, Muhammet, Mikail(Dk.83 Mikail), Cengiz, SinanGOL: Dk.27 Caner (Hekimoğlu Trabzon)KIRMIZI KART: Dk.81 Muhammet (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Caner, Uğur Arslan, Abdülaziz (Hekimoğlu Trabzon)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 13'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.
- Kaynak: DHA
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