Çorum FK: 1-0

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 13'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak