Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti

Çorum FK, Adana Demirspor\'u 4-1 Mağlup Etti
16.01.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, 1. Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura

ARCA ÇORUM FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Cemali Sertel (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 65 Aleksic), Pedrinho, Ahmed Ildız (Dk. 65 Samudio), Yusuf Erdoğan, Mame Thiam (Dk. 85 Zubairu).

ADANA DEMİRSPOR: Eren Fidan, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Enes Demirtaş, Toprak Bayar (Dk. 85 Kayra Saygan), Osman Kaynak (Dk. 85 Ali Arda Yıldız), Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç (Dk. 79 Mert Menemencioğlu).

SARI KARTLAR: Attamah (Arca Çorum FK), Eren Fidan (Adana Demirspor)

GOLLER; Dk. 6 Mame Thiam, Dk. 80 Oğuz Gürbulak, Dk. 83 Atakan Akkaynak, Dk. 88 Samudio (Arca Çorum FK) - Dk. 22 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor)

1'inci Lig'in 21'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4 - 1 mağlup etti.

6'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam'ın sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

17'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

22'nci dakikada sol kanattan Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz ile verkaç yapıp ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Sehic topu sektirdi. Seken topu önünde bulan Ahmet Yılmaz'ın vuruşunda beraberlik golü geldi: 1-1.

45+1'inci dakikada Adana Demirspor'un geliştirdiği ani atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Tunç, kaleci Sehic'i çalımladı. Uygun pozisyondaki Ahmet Yılmaz'a verdiği pasta Ahmet Yılmaz'ın kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

80'inci dakikada Samudio'nun defansın arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutunda Çorum öne geçti: 2-1.

83'üncü dakikada Samudio'nun defansın arkasına gönderdiği palsa buluşan Atakan Akkaynak takımının 3'üncü golüne imza attı: 3-1.

88'inci dakikada Aleksic'in ara pasıyla buluşan Samudio, topu kaleci Eren Fidan'ın üzerinden aşırtarak attığı golde skoru belirledi: 4-1.

Karşılaşma Çorum FK'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 00:03:00. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.