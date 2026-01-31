Çorum FK, Son Dakika Golüyle Keçiörengücü'nü Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çorum FK, Son Dakika Golüyle Keçiörengücü'nü Geçti

Çorum FK, Son Dakika Golüyle Keçiörengücü\'nü Geçti
31.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan kazandı. Eroğlu, bu galibiyeti şampiyonluğun habercisi olarak yorumladı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Bu maçlar, Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika da olsa gelen golle bence şampiyonluğun habercisi." dedi.

Eroğlu, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da müsabakaya taktiksel olarak iyi hazırlandığını söyledi.

Maçta iki takımın da pozisyonlar bulduğunu belirten Eroğlu, "Ancak oyun hakimiyeti genelde bizdeydi. Taktiksel anlamda biraz savunmayı geride kurmak istedik çünkü rakip, etkili hücum oyuncularıyla savunma arkasına yaptığı koşularla güçlü bir takım." diye konuştu.

İkinci yarıda oyuncu ve formasyon değişiklikleriyle 70'inci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini dile getiren Eroğlu, "Tabii ki girdiğimiz pozisyonları özellikle ceza sahası girişlerinde daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor ki şampiyonluk yolunda buna çok ihtiyacımız var. Çok önemli bir 3 puan aldık. Bu maçlar, son dakika da olsa gelen golle bence şampiyonluğun habercisi. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, zor bir deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "Çorum FK, kadro kalitesi çok yüksek bir takım ama ona rağmen ilk yarı skoru bulmaya çok yakın bir oyun oynadık. Pozisyon vermeden ikinci yarı daha duygusal, daha öne doğru hareket eden bir Çorum FK karşısında geçiş hücumlarıyla skoru alabilirdik." dedi.

Futbolcularının iyi mücadele ettiğinin altını çizen Koşukavak, "Bu kadar iyi mücadele edince 87. dakikada penaltı golüyle mağlup olduğumuza üzüldüm. Bu mücadelenin hakkı buradan bir puan almaktı. Çünkü rakip ikinci yarı biraz daha fazla topa sahip oldu ama bize karşı hiçbir üretkenlik sağlayamadı." diye konuştu.

Çorum FK'den daha baskılı bir oyun beklediklerini ancak baskının beklentisinin altında kaldığını aktaran Koşukavak, "Bir puanı 87. dakikada bir penaltıyla bırakmak bizim gibi küçük bütçeli bir takım için üzücü. Oyuncularımın emeğine üzüldüm." şeklinde görüş belirtti.

Takımının oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Herhalde Çorum'un iki oyuncusu bizim takımımızın maliyetidir. Üzüldüm. Bir puanı hak etmiştik. Çorum FK'ye bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Son Dakika, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Son Dakika Golüyle Keçiörengücü'nü Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:40:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum FK, Son Dakika Golüyle Keçiörengücü'nü Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.