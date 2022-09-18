Yangına itfaiye ekiplerinin 2 helikopter ile Bayat ve İskilip belediyelerinin 10 araçla müdahale ettiğini belirten Çiftçi, havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin gece görüş özelliğine sahip iki yangın söndürme uçağıyla devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.