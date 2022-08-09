Minibüsün altında kalan çocuk, akrabaları tarafından çıkartılarak aynı minibüsle Sungurlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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