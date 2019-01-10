Son Dakika Haberleri: Çorum Yaralı Halde Bulunan At Kurtarılamadı

Çorum Yaralı Halde Bulunan At Kurtarılamadı

23 dakika önce

Çorum'da yolda yaralı halde bulunan ve işkence gördüğü öne sürülen at, tedavi gördüğü barınakta öldü.

Çorum'da yolda yaralı halde bulunan ve işkence gördüğü öne sürülen at, tedavi gördüğü barınakta öldü.

Ulukavak Mahallesi'nde 1 Ocak'ta cadde üzerindeki yolda, yaralı halde yatan atı gören çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi. İş makinesi kepçesiyle kamyonete yüklenen yaralı at, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Ancak yaralı at daha fazla dayanamayarak tedavi gördüğü barınakta hayatını kaybetti. Veteriner hekim tarafından telef olan atla ilgili rapor hazırlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı belirtilen raporda, Atın fiziki muayenesinde hayvanın zayıflamış olduğu, arka ayak ve sırtında yaralanmalar olduğu, nalın bir tanesinin uzun bir süre önce düştüğü görülmüştür. Atın tedavisine başlanılmış günlük antibiyotik, vitamin, ağrı kesici, yara tedavisi ve sıvı tedavisi uygulanmıştır. At bakım evinde ölmüştürö denildi.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest kalan atın sahibi, sağlık sorunlarından dolayı bakamadığı atı belediyeye vermek istediğini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:09 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:32:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum Yaralı Halde Bulunan At Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]