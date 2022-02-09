Çorumgaz Genel Müdüründen tuhaf tasarruf tavsiyesi: "Evde atletle dolaşmayın" - Son Dakika

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, vatandaşın konfor sıcaklığının yüksek olduğunu savunarak yüksek gelen doğal gaz faturaları için tuhaf bir öneride bulundu. Kahraman, "Odadaki havanın sıcaklığı 22 derece. Evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun." dedi.

Ahlatcı Holding'e bağlı Çorumgaz'ın Genel Müdürü Kasım Kahraman, enerji ve doğal gaz sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahraman, artan faturalar nedeniyle şikayet eden vatandaşların konfor sıcaklığı üzerine yaptığı yorum ise tepkilere neden oldu. Doğal gazın evde tasarruflu kullanılması için oda sıcaklığının 22 derecede tutulması gerektiğini belirten Kahraman, "Şimdi Avrupa'da, Amerika'da konfor sıcaklık 22 derece bizim de bütün mühendislik hesaplarımızda oturma odalarında 22 derece, mutfakta 18 derece, banyoda 26 derece bunu bu şekilde hesaplar kabul ederiz. Buradaki 22 derece kombideki suyun sıcaklığı değil. Oda sıcaklığı 22 santigrat derece. Yani evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun." diye konuştu.

Doğalgazı en verimli şekilde kullanmak için kullanmadığımız odaları 18 derece gibi bir sıcaklıkta tutmanın çok önemli olduğunun altını çizen Kahraman, "Kullanmadığımız odaları 18 derece gibi bir sıcaklık yapabilirsek doğalgazı en verimli şekilde kullanmış olacağız diye düşünüyoruz. Bizim konfor sıcaklığımız çok yüksek. Biz sobanın yanından kalkmış gelmişiz. Sobanın yanında oturduğumuz zaman 26 derecede, kedi gibi uyukluyorduk orada. O rahatlığı biz istiyoruz ki aynı o konfor sıcaklıkta oturalım. Böyle bir sıcaklık yok. Bu zaten sağlık açısından da uygun değil. " ifadelerini kullandı.

Kombisinin ayarında bir değişiklik yapmamasına rağmen faturaların yüksek gelmesinden şikayet edenlere de seslenen Kahraman, şunları kaydetti: "Ama şu tür bir soru da geliyor bize. Ben kombinin ayarını hiç değiştirmedim. Ben hala 40'ta yakıyorum. Geçen ay bana 400 TL geldi bu ay 600 TL. Tabii geçen ay 400 TL, bu ay 600 TL gelecek. Kombinin ayarını siz değiştirmeseniz de hava soğudukça kombi daha fazla yanmaya devam edecek. Bunu da kontrollü bir şekilde kullanacağız."

(İHA)