Son Dakika Haberleri: Coşkun Güven'in Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı 9 Mart'ta

Coşkun Güven'in Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı 9 Mart'ta

1 saat önce

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven'in proje ve aday tanıtım toplantısı 09 Mart 2019 cumartesi günü yapılacak.

Coşkun Güven'in Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı 9 Mart'ta, System.String[]
AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven'in proje ve aday tanıtım toplantısı 09 Mart 2019 cumartesi günü yapılacak.

Cumartesi günü saat 14: 00'de Banın Sayvanı Döğün Salonu'nda yapılacak olan proje ve aday tanıtım toplantısında Belediye Başkan adayı Güven'in projeler ve ekibi tanıtılacak.

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, " Yenicemizi daha güçlü ve daha güzel günlere ulaştırma gayesiyle çıktığımız yolda; projelerimiz ve belediye meclis adaylarımızı 09 Mart 2019 cumartesi günü saat 14: 00'de Babanın Sayvanı Düğün Salonunda tanıtacağımız proje ve aday tanıtım toplantısına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Yenicemizin kaderine etki edecek projelerle karşınızda olacağız." dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:54 Kaynak: İHA

Yenice, AK Parti, Coşkun Güven, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı ve Eski Milletvekili, Dikkat Çeken Pelikan Tweetini Sildi AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız

Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Coşkun Güven'in Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı 9 Mart'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]