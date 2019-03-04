Coşkun Güven'in Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı 9 Mart'ta
1 saat önce
AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven'in proje ve aday tanıtım toplantısı 09 Mart 2019 cumartesi günü yapılacak.
AK Parti Yenice
Belediye Başkan adayı Coşkun Güven
'in proje ve aday tanıtım toplantısı 09 Mart 2019 cumartesi günü yapılacak.
Cumartesi günü saat 14: 00'de Banın Sayvanı Döğün Salonu'nda yapılacak olan proje ve aday tanıtım toplantısında Belediye Başkan adayı Güven'in projeler ve ekibi tanıtılacak.
AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, " Yenicemizi daha güçlü ve daha güzel günlere ulaştırma gayesiyle çıktığımız yolda; projelerimiz ve belediye meclis adaylarımızı 09 Mart 2019 cumartesi günü saat 14: 00'de Babanın Sayvanı Düğün Salonunda tanıtacağımız proje ve aday tanıtım toplantısına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Yenicemizin kaderine etki edecek projelerle karşınızda olacağız." dedi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:54 Kaynak: İHA
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