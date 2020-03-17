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Covid-19: Eski İtalya Başbakanı Berlusconi Lombardiya bölgesine 10 milyon euro bağışladı
7 saat önce
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi için 10 milyon euro bağışladığını duyurdu.
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi için 10 milyon euro bağışladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Berlusconi, "Lombardiya Bölgesi'nin kullanımı ve Milano fuar alanında 400 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesinin kurulması için 10 milyon euroluk bağışta bulunma kararı verdim." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:04
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