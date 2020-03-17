Covid-19: Eski İtalya Başbakanı Berlusconi Lombardiya bölgesine 10 milyon euro bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19: Eski İtalya Başbakanı Berlusconi Lombardiya bölgesine 10 milyon euro bağışladı - Son Dakika Dünya

Covid-19: Eski İtalya Başbakanı Berlusconi Lombardiya bölgesine 10 milyon euro bağışladı

7 saat önce

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi için 10 milyon euro bağışladığını duyurdu.

Covid-19: Eski İtalya Başbakanı Berlusconi Lombardiya bölgesine 10 milyon euro bağışladı, System.String[]

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi için 10 milyon euro bağışladığını duyurdu.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Berlusconi, "Lombardiya Bölgesi'nin kullanımı ve Milano fuar alanında 400 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesinin kurulması için 10 milyon euroluk bağışta bulunma kararı verdim." ifadesini kullandı.

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Silvio Berlusconi, Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:04 
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