Covid-19: Hastalığın seyri ve ölüm oranındaki farklılıkların sebebi ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19: Hastalığın seyri ve ölüm oranındaki farklılıkların sebebi ne? - Son Dakika Dünya

Covid-19: Hastalığın seyri ve ölüm oranındaki farklılıkların sebebi ne?

20 dakika önce

Bilim insanları Müge Çevik ve Ali İhsan Nergiz, koronavirüs konusunda bilimsel bulguları ve hastalığın seyir sürecini değerlendiriyor.

Covid-19: Hastalığın seyri ve ölüm oranındaki farklılıkların sebebi ne?, System.String[]

Yeni koronavirüs hastalığına (Covid-19) sebep olan SARS-CoV-2, temelde damlacık yolu ile bulaşan bir virüstür. Bulaş, genelde hasta kişiye yakın temasla (mesela toplu ortamlarda ya da aynı evde) veya yüzeylere düşen virüsün, eller vasıtasıyla ağız, göz veya buruna götürülmesi ile olur.


Şimdiye kadar yapılan araştırmalar bu virüsün normal koşullarda havadan bulaşının olmadığını gösteriyor. Virüs vücuda giriş yaptıktan sonra alt solunum yollarına ilerleyerek akciğerlerde enfeksiyona yol açıyor. Virüse maruz kaldıktan sonra, kişiden kişiye değişmekle birlikte, ortalama 5 gün (2-14) içerisinde belirtiler ortaya çıkıyor.

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:15 

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