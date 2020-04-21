Covid-19 ile şirket evlilikleri durma noktasına geldi

Covid-19 salgınının havacılık, turizm gibi farklı sektörlerdeki olumsuz etkileri sürerken, yılın ilk üç ayında salgının gölgesinde gerçekleşen şirket evliliklerindeki düşüş dikkat çekti.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG Türkiye'nin değerlendirmesinde, küresel ölçekli birleşme ve satın almaların 2020 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31 düşerek 564 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Salgında şirket evliliklerini değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Gökhan Kaçmaz "Şirketlerin önemli bir bölümü aktivitelerini yavaşlattığı veya durdurduğu 'kış uykusu' evresine girdi, dolayısıyla dünyada şirket birleşme ve satın alma aktiviteleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 31 gerileyerek neredeyse durma noktasına geldi. Salgın sonrasında da yatırımcılar bir süre temkinli olacak" dedi

KPMG Türkiye raporunda, belirsizlik ortamında şirket değerleme çarpanlarında yaşanan önemli düşüşler, karlılık beklentilerinde ve bilançolarda öngörülemeyecek bozulmalar nedeniyle yaşanan hisse değerlemelerindeki belirsizlik, şirketlerin maliyetlerini en düşük seviyeye getirme çabası ve dış finansman yoluyla satın almanın finanse edilmesinin mevcut kredi piyasalarındaki durum nedeniyle yüksek maliyetli olması bu yavaşlamanın diğer nedenleri arasında gösterildi.

Covid-19 salgınının ne zaman biteceğinin belirsiz olmasıyla birlikte, pek çok şirket salgın sonrası öngörüleri tartışmaya ve toparlanma planlarını düşünmeye başladı. KPMG Türkiye'nin değerlendirmesinde yılın ilk çeyreğinde salgın etkisinde durgun geçen şirket evliliklerinin, salgının kontrol altına alınması ve ekonomik aktivitenin kademeli olarak tekrar başlamasından sonra da bir süre durgun devam edeceği belirtildi. Özellikle stratejik yatırımcıların mevcut faaliyetlerindeki hasarı tamir etmeden yeniden bir yatırım ajandasıyla şirket satın almaya yönelmesinin vakit alacağı öngörüldü.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Gökhan Kaçmaz "Son birkaç yılda önemli seviyede yeni fon sağlamış özel sermaye fonları krizden çıkış sonrası hızlı bir şekilde harekete geçecek. Özel sermaye fonlarının, operasyonel olarak sağlıklı ancak finansal açıdan zora girmiş şirketler ile ilgileneceğini öngörebiliriz. Ayrıca, devletlerin sunduğu büyük parasal genişleme paketleri de krizden çıkış sonrası global sermaye ve kredi piyasalarında önemli bir likidite sağlayacak. Likidite bolluğunun da orta vadede yatırımcıların iştahını artıracak bir husus olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Covid-19 sonrasında iki önemli bulgunun ortaya çıkacağına dikkat çeken Kaçmaz; turizm, havacılık, deniz ulaşımı, gayrimenkul ve otomotiv gibi salgından hasar gören sektörlerin toparlanma sürecinde finansal yeniden yapılandırma ile beraber sermaye girişine yönelik olarak şirket evliliklerinde önemli rol oynayacağını söyledi. Kaçmaz; konsolidasyon süreci ve yeni sermaye girişleri ile canlanma yaşanacağını ancak bu sürecin daha orta vadeye yayılacağını ekledi.

KPMG Türkiye'nin öngörülerinde sağlık sektörü, ilaç şirketleri, gıda sanayi, gıda perakendesi, telekomünikasyon gibi salgında öne çıkan sektörlerin yeni yatırımcıların odak noktası olacağı belirtildi.

Kaçmaz, "Salgın sonrası şirket evliliklerinin önemli bir kısmı, salgın sürecinde önemini yeniden fark ettiğimiz sağlık, gıda, tarım, gıda perakendesi ve telekomünikasyon gibi sektörlere yoğunlaşacak. Hasar gideren sektörlerin yanı sıra yatırımcılar yıldızı parlayan bu sektörlere odaklanacak. Dolayısıyla, bu sektörlerin şirket evliliklerine daha çok konu olacağını söyleyebiliriz" dedi.