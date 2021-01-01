Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı

01.01.2021 02:17

Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı 2020 yılının son dakikalarında babasının arabasını izinsiz alan 16 yaşındaki Efkan K.

Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı

2020 yılının son dakikalarında babasının arabasını izinsiz alan 16 yaşındaki Efkan K., otomobilin benzini bitince, aracı köprünün ortasında bıraktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de yeni yıla saatler kala, babasından izinsiz arabasını alan alkollü genç, trafik polislerini harekete geçirdi. Benzini biten arabayı köprünün ortasında bırakıp kaçan genç, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Gencin babasını olay yerine çağırılmasının üzerine yapılan HES sorgusunda gencin babasının Covid-19 testinin pozitif çıktığı anlaşıldı.

Çanakkale'de, covid-19 testi pozitif çıkan babasının arabasını izinsiz alarak, alkollü bir şekilde şehirde turlayan 16 yaşındaki Efkan Karabıyık, otomobilin benzini bitince aracı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Köprüsü üzerinde terk etti. Aracın dörtlülerini yanık bir şekilde uzun süredir köprüde beklediği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

Mobese kameralarından aracı bırakıp kaçanın Efkan Karabıyık olduğunu tespit eden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kısa sürede Cuma Pazarı yakınlarında yakalanan Efkan Karabıyık olay yerine getirildi. Daha sonra 17 EK 823 plakalı aracın sahibi Efkan Karabıyık'ın babası 56 yaşındaki Efkan Karabıyık'da olay yerine çağırıldı.

HES sorgulamasında korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı öğrenilen baba Efkan Karabıyık bir süre polis ekiplerini uğraştırdı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak işlem yapan ekipler, karantinada olması gereken baba Efkan Karabıyık'ı evine gönderdi.

16 yaşındaki otomobil sürücüsü Efkan Karabıyık ise yapılan alkol testinde 1.21 promil alkollü çıktı. Karabıyık ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücü Efkan Karabıyık'a ehliyetsiz araç kullanma, kullandırma, alkollü araç kullandırma, sokağa çıkma yasağı ihlalinden ise yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan, otomobilde yapılan aramada Beratta marka 9mm ve Atak Arms marka 9mm iki adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı
Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı

Koronavirüs, Çanakkale, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19'lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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