Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor - Son Dakika

Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor

Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek: "Hastalık gelmeden sağlığımızın değerini bilelim" Şanlıurfa'da korona virüsle (Covid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, aile özlemlerini bir kenara bırakıp fedakarca...

Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek: "Hastalık gelmeden sağlığımızın değerini bilelim"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüsle (Covid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, aile özlemlerini bir kenara bırakıp fedakarca hastalara "hayat" verme mücadelesi veriyor. Hayatlarını riske atarak koronaya yakalanan sağlık çalışanları, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmesini istedi.

Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Covid-19) Pandemi servisinde önlüklerinin üzerine tulum giyen, üst üste üç maske ile koruyucu siperlik takan sağlıkçılar, korona virüs hastalarını hayatta tutmak için canla başla mücadele veriyor. Korona virüs salgınıyla en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele ediyor. Doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden güvenlikçisine, test sonuçları pozitif çıkan ve hastalığı yenen sağlık çalışanları yaşadıklarını anlattı.

"Virüsten dolayı aylardır annemden, babamdan ayrı olarak yaşıyorum"

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük özveri sağlayarak mücadele verdiklerini belirten Harran Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev alan Genel Cerrahi Asistanı Fırat Erkmen, "Koronaya yakalanmıştım. 14 günlük karantina sürecinden sonra yeni işe başladım. Karantina sürecinde tedavimi aldım. Bu süreçte sağlık çalışanları risk altındadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok sağlık çalışanları virüse yakalanıyor. Bu süreçte çok zorlu anılar yaşanıyor. Ben 6 aydır annemden, babamdan ayrı eve çıkmak zorunda kaldım. Babam ve annem 65 yaş üstü. Hastanemizde mecburen hastalarımıza bakmak zorundayız. Ailemizin risk taşımaması için tedbirler alıyoruz. Sağlık çalışanları olarak ek yorgunluklarda yaşanıyor. Biz korona virüs ayrımı yapmadan her hastamıza tedavi uyguluyoruz. Hasta Covid-19 olsa dahi gözümüzü kırpmadan ameliyatlarını yapıyoruz. Hastalarımızdan da bu konuda çok güzel geri dönüşlerde alıyoruz ama hasta yakınlarından da daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Hastane ziyaretlerini azaltmalarını, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Korona virüs süreci bize böyle durumları yaşatıyor. Sağlık çalışanları çok yorgun. Arkadaşlarımız bu süreçte elinden geleni yapıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar" dedi.

"Hastalık gelmeden sağlığımızın değerini bilelim"

Covid-19 hastalığının bıraktığı en çok etki psikoloji etki olduğunu ve bu süreçte vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirlere umasını isteyen Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, "Hastalık gelmeden sağlığımızın değerini bilelim. Bütün vatandaşlarımızda özellikle istirham ediyorum. Sağlık çok değerli bir hazine. Ben korona virüs sürecinde evde tedavi oldum. Ancak hastane içerisinde, yoğun bakım servislerinde yüksek oksijen alma konusunda maalesef vefatlarımız olmaktadır. Biz bu hastalığı yaşamış ve geçirmiş olarak, bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirlere uyalım. Gittiğimiz her ortamda maskemizi takalım. Kişisel hijyenimize dikkat edelim. Bu hastalığın bıraktığı en çok etki psikolojik etkidir. Bu psikolojik etkideki en önemli hususlardan biri izolasyondur. Karantina sürecinde kaldığım süreçte, o yalnızlık duygusu, sevdiklerimizden uzak olma duygusu insanı olağan üstü hırpalayan, yoran ve moralini bozan bir duygudur. Bu hastalığı yenmenin en önemli hususlardan biride moralimizi yüksek tutmaktır. O yüzden lütfen hastalanmayın. Tedbirli olalım, sağlıklı kalalım" diye konuştu.

Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor
Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor
Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor
Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor

Harran Üniversitesi, Koronavirüs, Şanlıurfa, Harran, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19'un fedakar savaşçıları anlatıyor - Son Dakika

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