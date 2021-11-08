'Covid Nedeni ile Tedavimi Aksattım' - Son Dakika

Pandemi döneminde kalp krizi geçiren Hamdi Yılmaz(73), enfeksiyon kapma korkusu ile tedavisini yaptıramıyordu. Bu dönemde tedavisi için karar veren Hamdi Yılmaz, tedavi için İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Muayene sonrası işleme uygun görülen hasta ameliyata alındı.

Darıca'da yaşayan Hamdi Yılmaz (73) Kocaeli Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Yılmaz, çok fazla hastaneye gitti fakat covid nedeni ile tedavisinde çekimser davrandı. Sonunda kararlı olarak İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmek istedi.

Kalp krizi geçirerek hastaneye getirilen Hamdi Bey yaşadıklarını anlatırken "Kalbim durduktan sonra 112 aracılığı ile en yakın merkeze götürülmüşüm. İlk götürüldüğüm yerde ilk yardım müdahalesi yapılmış. Kalbimin durması ile o merkezde bana pil takılması gerekmiş. Covid salgını nedeni ile hastanelerden hep çekindim. Pil takılması gerektiğinde oldukça çekimserdim. Belirli bir süre sonra çekimserliğimi bir kenara bırakarak İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne gelmeye karar verdim. Daha sonra doktorum pilimi takmayı uygun gördü. Şuanda gayet sağlıklıyım. Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Koronavirüs nedeni ile kimse tedavisini aksatmasın. Doktoruma ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

'Kalp Pili Can Simidi Oldu'

Tedavi sürecini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, "Biz pandemi döneminde oldukça yakınen takip ettik. Hastamız güvenle bize geldi ve anjiyosunu yaptık. Yapılan incelemelerin ardından pil takılması gerektiğine karar verdik. Hamdi Bey daha önce gittiği yerlerde hep tedirginlik yaşamış. Covid nedeni ile enfeksiyon kapmaktan korkmuş. Tedavisini aksatmış. Bu nedenle tekrar kalp krizi geçirmiş. Hamdi Bey sonunda kararlı bir şekilde bize geldi. Biz de ona güven verdik, sağlığına kavuşturduk. Şuanda kendisi için can simidi niteliği taşıyan cihazla komplikasyonsuz bir şekilde yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmektedir" şeklinde açıklamada bulundu.