Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu

12.03.2022 22:29
Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu

- Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham ağlarına attığı 3 golle birlikte kariyerinde 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

- Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham ağlarına attığı 3 golle birlikte kariyerinde 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Tottenham ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun 12. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 geriye düşen Tottenham 35. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken 3 dakika sonra Ronaldo yeniden sahneye çıktı. Jadon Sancho'nun asistiyle topu ağlara gönderen Portekizli yıldız kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, devre arasına üstünlükle girmeyi sağladı. 72. dakikada Maguire'in kendi kalesine attığı golle maçta yeniden eşitlik sağlanırken Ronaldo, köşe vuruşundan kafayla attığı golle maçta hattrick yaptı. Manchester United, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Ronaldo'nun bu maçta attığı goller de futbol tarihine geçmiş oldu. 12 yılın ardından yeniden Manchester'a dönen yıldız futbolcu, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Josef Bican'ı geride bırakan Ronaldo 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Tottenham karşılaşmasında 83. dakikada oyundan çıkan Ronaldo, attığı 3 golle birlikte ligde bu sezonki 12. golünü atarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunuyor.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu

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Kaynak: İHA

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