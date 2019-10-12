Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde 699 golü bulunan ve 1 gol daha atması halinde 700 gole ulaşacak 5. oyuncu olacak olan Cristiano Ronaldo'nun ismi Portekiz'de stadyuma verilebilir.



Ronaldo'nun futbola başladığı kulüp olan Sporting Lizbon'un başkanı Frederico Varandas, Jose Alvalade stadınının ismini Cristiano Ronaldo Stadyumu olarak değiştirebileceklerini söyledi.



TuttoSport'a konuşan Frederico Varandas, "Stadımızın ismine Cristiano Ronaldo'yu vermek bizi çok gururlandırır. CR7 Arena veya Cristiano Ronaldo Stadyumu olabilir. Belki geçmiş ve geleceği birleştirip Jose Alvalade CR7 de olabilir." dedi.



