Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!
Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!

Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!

7 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde 699 golü bulunan ve 1 gol daha atması halinde 700 gole ulaşacak 5. oyuncu olacak olan Cristiano Ronaldo'nun ismi Portekiz'de stadyuma verilebilir.

Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde 699 golü bulunan ve 1 gol daha atması halinde 700 gole ulaşacak 5. oyuncu olacak olan Cristiano Ronaldo'nun ismi Portekiz'de stadyuma verilebilir.


Ronaldo'nun futbola başladığı kulüp olan Sporting Lizbon'un başkanı Frederico Varandas, Jose Alvalade stadınının ismini Cristiano Ronaldo Stadyumu olarak değiştirebileceklerini söyledi.


TuttoSport'a konuşan Frederico Varandas, "Stadımızın ismine Cristiano Ronaldo'yu vermek bizi çok gururlandırır. CR7 Arena veya Cristiano Ronaldo Stadyumu olabilir. Belki geçmiş ve geleceği birleştirip Jose Alvalade CR7 de olabilir." dedi.


Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon, Portekiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi
Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi Galatasaray hazırlık maçında İstanbul'u 3-2 mağlup etti Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:03:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]