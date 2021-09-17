Üye Girişi
Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım - Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım

17.09.2021 12:40

Young Boys - Manchester United maç önünde ısınma yapan Cristiano Ronaldo'nun şutu, güvenlik görevlisinin başına isabet etti. Nobile isimli görevli, "Ronaldo'yu üstüme gelirken görünce 'Öldüm mü?' diye düşündüm. Çok acı çekiyordum. Bana 'İyi misin?' diye sorunca hemen başımın ağrısı gitti" diye konuştu.

Akşam'ın aktardığı habere göre; Young Boys- Manchester United maçından önce ısınma sırasında Ronaldo'nun şutu kafasına isabet eden 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Nobile, İsviçre medyasına konuştu

Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüm sandım

"AMAN TANRIM"

Olay anında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Nobile, "Top kafama geldi ve yere düştüm. Sonrasında Ronaldo'yu üstüme gelirken gördüm. 'Aman Tanrım, hayır. Öldüm mü?' diye düşündüm.

Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüm sandım

Ronaldo, 'Hayır hayır. Affedersiniz! Ne oluyor? İyi misin?' diye sordu. Nobile daha sonra yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: " Çok acı çekiyordum. Tanrım. Aklım başımdan gitmişti! Ama sonra Ronaldo'yu gördüm ve baş ağrısı geçti." Ronaldo, olaydan sonra genç kadından özür dileyip, ona maç sonu formasını hediye etmişti. Ronaldo'nun ilk golü attığı karşılaşmayı Manchester United 2-1 kaybetmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir başlangıç yapmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım

Güvenlik Görevlisi, Manchester United, Young Boys, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu 12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal 12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada 12:02 Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak 11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Son Dakika Haberleri
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:43 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
12:48
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi         
11:46
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:02:58. #1.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement