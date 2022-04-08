"CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali", 13 Nisan'da başlayacak - Son Dakika
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"CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali", 13 Nisan'da başlayacak

08.04.2022 15:26
"CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali", 13 Nisan'da başlayacak

"CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali", 13- 18 Nisan'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

"CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali", 13- 18 Nisan'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında konserlerin yanı sıra söyleşi, sergi, ücretsiz fuaye konserleri, dans gösterisi ve ustalık sınıfı çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Festival, 13 Nisan'da fuaye alanında ücretsiz gerçekleştirilecek "Müziğin Esrarengiz Yolculuğu" konseriyle 17.00'de başlayacak.

Orhan Avcı, Yılmaz Karaman, Aslıhan Gazioğlu, Buse Çalış, Şevval Yıldırım ve Güney Can'dan oluşan topluluk, dinleyenleri, 1200'li yıllara uzanan müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Konserde, opera şarkıları, İrlanda, İskoçya, İspanya, İngiltere'den antik formdaki müzikler ve sefarad şarkıları seslendirilecek.

Accademia Bizantina, Vivaldi'nin eserlerini yorumlayacak

Festivalin ilk akşamında, Grammy ve Gramophone gibi prestijli ödüllere sahip Accademia Bizantina konser verecek.

Barok üslubu hiçbir ekleme, çıkarma ve dönüştürme olmadan, eski enstrümanların seslerine dayanarak araştıran uluslararası üne sahip orkestranın, Antonio Vivaldi'nin eserlerini icra edeceği konser, 21.00'de başlayacak.

Deutsche Oper Berlin Baroque Ensemble üyeleri 14 Nisan'da 17.30'da genç müzisyenlerle "Ustalık Sınıfı"nda buluşacak. Topluluk 21.00'de Marcello, Vivaldi, Hasse ve Bach'ın eserlerinden oluşan bir programı müzikseverler için yorumlayacak.

Akademisyen, tarihçi, yazar Emrah Safa Gürkan, aynı gün 19.00'da CRR Fuayesi'nde "Rönesans ve Mediciler" başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

14 Nisan'da "Shakespeare ve Müzik" performansı sanatseverleri bekliyor

Festivalin üçüncü gününde, "Shakespeare ve Müzik" başlıklı Shakespeare'in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış bir performans sahnelenecek. Soprano Linet Şaul, tiyatro performansıyla Ayşe Lebriz Berken, violada gamba enstrümanıyla Bülent Oral ve archlute ile Diego Leveric sahnede olacak.

Les Essences'in 15 Nisan'da vereceği "Kahvenin Avrupa Yolculuğu" başlıklı konserde, Türk etkisiyle ortaya çıkan klasik müzik eserleri seslendirilecek.

Hande Cangökçe ve Kaan Buldular'ın kurduğu Dua Lamente'nin "Barok Sarayında Gezinti" başlıklı konseri 16 Nisan'da, 17.00'de müzikseverlerle buluşacak.

Aynı akşam 21.00'de uluslararası başarılara sahip barok orkestrası Darmstadt Barok Solistleri müzikseverlerle buluşacak. Orkestra barok repertuvarının bilinmeyen eserlerini dinleyiciyle buluşturacak.

Festivalin 18 Nisan'da gerçekleşecek kapanış etkinliklerinde, İtalyan dans topluluğu Spellbound Contemporary Ballet, "Vivaldiana" başlıklı dans gösterisini izleyicinin beğenisine sunacak.

Festivalde ayrıca Türkiye'nin ilk kadın keman yapımcısı olarak uluslararası müzik camiasına hizmet veren Nurgül Çomak'ın yaptığı viyola, çello ve kemanlardan oluşan sergi festivalin son gününe kadar görülebilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali', 13 Nisan'da başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali", 13 Nisan'da başlayacak - Son Dakika
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