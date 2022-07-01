Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı - Son Dakika
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Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı

01.07.2022 15:05

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyahat eden cruise gemisi, bir buzdağına çarparak kaza geçirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, gemi de tedbir amaçlı Seattle'daki limana götürüldü.

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyreden cruise gemisi, bir buzdağına çarptı. Buzdağının gemiye ciddi bir zarar vermediği belirtilirken olay gemideki bir yolcu bu anları kayda aldı.

ALASKA'DA BUZDAĞINA ÇARPTI

ABD merkezli gemi turu şirketi 'Norwegian Cruise Line'ın gemisi, Alaska açıklarındaki bir buzdağına çarptı. O anlar gemideki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın ardından gezinin kalan kısmı iptal edildi. Hasar alan geminin düşük hızda Seattle'daki limana döndüğü açıklandı.

Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı
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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Alaska, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı - Son Dakika
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