CSS Legal: Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi 31 Ekim'den sonra bitebilir
4 saat önce
Vize ve danışmanlık firması CSS Legal, İngiliz İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına özel İngiltere-Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin 31 Ekim'den sonra sona erebileceğini duyurdu.
Vize
ve danışmanlık firması CSS Legal, İngiliz İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına özel İngiltere- Ankara
Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin 31 Ekim'den sonra sona erebileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:49
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