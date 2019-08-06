Son Dakika Haberleri: CSS Legal: Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi 31 Ekim'den sonra bitebilir
Son Dakika Ekonomi Haber

CSS Legal: Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi 31 Ekim'den sonra bitebilir

4 saat önce

Vize ve danışmanlık firması CSS Legal, İngiliz İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına özel İngiltere-Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin 31 Ekim'den sonra sona erebileceğini duyurdu.

CSS Legal: Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi 31 Ekim'den sonra bitebilir, System.String[]
Vize ve danışmanlık firması CSS Legal, İngiliz İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına özel İngiltere- Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin 31 Ekim'den sonra sona erebileceğini duyurdu.
İngiltere, Ankara, Vize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz talip!
Dilenmek artık paralı! Günlük 140 TL karşılığında dilenecekler Türkiye'de vekillerin maaşı, Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CSS Legal: Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi 31 Ekim'den sonra bitebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]