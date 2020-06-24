CSS Legal: İngiltere'ye seyahat prosedürleri değişti - Son Dakika

CSS Legal: İngiltere'ye seyahat prosedürleri değişti

İngiltere Konsolosluğu'nun 23 Haziran'da açılmasıyla İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvuruları başladı ve seyahat edeceklerin dikkat etmesi gereken hususlar da belli oldu.

İngiltere Konsolosluğu'nun 23 Haziran'da açılmasıyla İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvuruları başladı ve seyahat edeceklerin dikkat etmesi gereken hususlar da belli oldu.

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CSS Legal açıklamasında görüşlerine yer verilen CSS Legal Londra ofisinden İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, farklı ülkelerden İngiltere'ye seyahat edecek kişilerin 14 günlük sosyal izolasyona tabi tutulacağını belirtti.

Kişilerin seyahatlerinden en erken 48 saat önce İngiltere'de nerede kalacaklarına ve irtibat bilgilerine dair bir form doldurmak ve bu belgeyi ülkeye girişte sunmak zorunda olduğunu aktaran İnce, "Şu an için İngiltere'ye seyahat için bir yasak yok. 14 günün altında seyahat edecek kişilerin de kalacakları süre boyunca kendilerini izole etmek zorunda olduklarını göz önünde bulundurarak vize başvurularının riskli olmaması adına mutlaka ofislerimizle iletişime geçerek uzmanlarımız yardımıyla başvuru yapılmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, kuralları ihlal eden kişilere para cezaları uygulanacağı, bu nedenle seyahat edeceklerin seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında sorun yaşanmaması için CSS Legal uzmanlarıyla iletişime geçerek detaylı bilgi edinebileceği belirtildi.

İngiltere, Londra, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CSS Legal: İngiltere'ye seyahat prosedürleri değişti - Son Dakika Ekonomi

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