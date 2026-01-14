CTP'den Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret - Son Dakika
CTP'den Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

14.01.2026 15:27
Sıla Usar İncirli ve CTP heyeti, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın özgürlüğünü ele aldı.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, beraberindeki heyetle Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Görüşmede, Kuzey Kıbrıs-Türkiye ilişkileri, güncel siyasi gelişmeler, demokrasi ve basın özgürlüğü ele alındı.

İncirli'ye ziyarette, CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ile Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Tel eşlik etti.

Görüşmede, Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Nazmi Bilgin'in yanı sıra Başkan Vekili Ayhan Aydemir, Başkan Yardımcıları Yusuf Kanlı ve Ali Oruç, Genel Sekreter Kenan Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal ile üye Yılmaz Polat da hazır bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İncirli'nin CTP'nin ilk kadın genel başkanı olmasının kadın temsili açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bilgin, basın özgürlüğü ve demokrasiye yönelik zorluklara dikkat çekerek, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Basın özgürlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Buna rağmen hem mesleğimiz hem de ülkemiz adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu an bir alacakaranlık dönemindeyiz ancak aydınlığa kavuşacağımıza inanıyorum. Türkiye ve Kıbrıs için doğru olanın gerçekleşmesini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

CTP lideri İncirli ise Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmalarını uzun süredir yakından takip ettiklerini belirterek, cemiyet binasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazeteciliğin demokrasiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çeken İncirli, "İfade ve düşünce özgürlüğü olmadan demokrasiden söz etmek mümkün değil. Gazetecilik cesaret, sorumluluk ve çok çalışma gerektiren bir meslek. Topluma gerçeği gösterme gibi hayati bir görevi var. Bu nedenle büyük bir saygıyı hak ediyor" dedi. İncirli ayrıca, Gazeteciler Cemiyeti'nin duruşunun ve tarihsel sorumluluğunun kendileri için güven verici olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Ctp, Son Dakika

