Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak ameliyat masasına yattı.

Yaşadığı karın ağrısı sonrası hastaneye başvuran Ünlü’ye yapılan incelemeler sonucunda problemi teşhisi konuldu ve patlama riski göz önünde bulundurularak derhal cerrahi müdahale kararı alındı. Operasyonun ardından Ünlü'nün sağlık durumunun stabil olduğu ve hızla iyileşme sürecine girdiği bildirildi.

Sürecin detaylarına ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, rahatsızlığın dün sabah saatlerinde başladığı ifade edildi. Öğle saatlerine kadar dergi yazılarını hazırlayan Ünlü, bu sırada başlayan ve gün boyu şiddetini artıran karın ağrısına rağmen günlük programını iptal etmedi. Akşam saatlerinde HAYDER'de planlanan önemli bir toplantıya katılan Ünlü, ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine saat 22.30 sularında Medipol Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene ve görüntülemelerde apandisitinin büyüdüğü saptandı.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Doktorların acil müdahale kararıyla ameliyata alınan Ahmet Mahmut Ünlü, gece 01.30 civarında operasyondan başarılı bir şekilde çıktı. Sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtilirken, sabah namazını ayakta kılabilecek kadar toparlandığı bilgisi paylaşıldı. Hastane yönetimine ve doktorlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Ünlü'nün sevenlerinden dua beklediği ve perşembe günü yapacağı olağan sohbet programına katılmaya niyetli olduğu vurgulandı.

KİŞİSEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cübbeli Ahmed Hocaefendi, dün sabah öğleye kadar Mevlid-i Şerîf ile ilgili dergi yazılarını hazırladıktan sonra öğleye doğru karnına giren bir ağrıyla muzdarib olmuş ve bu ağrı akşama kadar artarak devam etmiştir. Fakat akşam HAYDER’de hocaefendilerle mühim bir toplantısı olduğu için önce akşam namazında HAYDER’e geçmiş, ardından saat 22:30'da da Medipol Hastanesi'ne geçmiştir.

Yapılan tetkîkler sonucu apandistin büyüdüğü tesbît edilince patlama riskine karşı âcil ameliyata alınmış ve gece 01:30'da ameliyattan biiznillâh sağ sâlim çıkmıştır ve sabah namazını ayakta kılmayı Mevlâ Teâlâ nasîb etmiştir.

Sizlerden duâ beklemektedir ve inşâellâh Perşembe sohbetinde hâzır olmak için niyet etmiştir. Allâh-u Teâlâ, duâ edenlerden râzı olsun, onlara da dert belâ göstermesin. Âmîn!

Bu vesîleyle Hocamızın hastalığıyla çok ilgilenen Medipol hastanelerinin yöneticilerine ve doktorlarına teşekkür eder, Yüce Rabbimizden iki cihân seâdeti niyâz ederiz."