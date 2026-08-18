Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak ameliyat masasına yattı.

Yaşadığı karın ağrısı sonrası hastaneye başvuran Ünlü’ye yapılan incelemeler sonucunda problemi teşhisi konuldu ve patlama riski göz önünde bulundurularak derhal cerrahi müdahale kararı alındı. Operasyonun ardından Ünlü'nün sağlık durumunun stabil olduğu ve hızla iyileşme sürecine girdiği bildirildi.

Sürecin detaylarına ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, rahatsızlığın dün sabah saatlerinde başladığı ifade edildi. Öğle saatlerine kadar dergi yazılarını hazırlayan Ünlü, bu sırada başlayan ve gün boyu şiddetini artıran karın ağrısına rağmen günlük programını iptal etmedi. Akşam saatlerinde HAYDER'de planlanan önemli bir toplantıya katılan Ünlü, ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine saat 22.30 sularında Medipol Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene ve görüntülemelerde apandisitinin büyüdüğü saptandı.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI 

Doktorların acil müdahale kararıyla ameliyata alınan Ahmet Mahmut Ünlü, gece 01.30 civarında operasyondan başarılı bir şekilde çıktı. Sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtilirken, sabah namazını ayakta kılabilecek kadar toparlandığı bilgisi paylaşıldı. Hastane yönetimine ve doktorlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Ünlü'nün sevenlerinden dua beklediği ve perşembe günü yapacağı olağan sohbet programına katılmaya niyetli olduğu vurgulandı.

KİŞİSEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  "Cübbeli Ahmed Hocaefendi, dün sabah öğleye kadar Mevlid-i Şerîf ile ilgili dergi yazılarını hazırladıktan sonra öğleye doğru karnına giren bir ağrıyla muzdarib olmuş ve bu ağrı akşama kadar artarak devam etmiştir. Fakat akşam HAYDER’de hocaefendilerle mühim bir toplantısı olduğu için önce akşam namazında HAYDER’e geçmiş, ardından saat 22:30'da da Medipol Hastanesi'ne geçmiştir.

Yapılan tetkîkler sonucu apandistin büyüdüğü tesbît edilince patlama riskine karşı âcil ameliyata alınmış ve gece 01:30'da ameliyattan biiznillâh sağ sâlim çıkmıştır ve sabah namazını ayakta kılmayı Mevlâ Teâlâ nasîb etmiştir.

Sizlerden duâ beklemektedir ve inşâellâh Perşembe sohbetinde hâzır olmak için niyet etmiştir. Allâh-u Teâlâ, duâ edenlerden râzı olsun, onlara da dert belâ göstermesin. Âmîn!

Bu vesîleyle Hocamızın hastalığıyla çok ilgilenen Medipol hastanelerinin yöneticilerine ve doktorlarına teşekkür eder, Yüce Rabbimizden iki cihân seâdeti niyâz ederiz."

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ibo Türkkan Ibo Türkkan:
    daha ölmedi mi yahu 3 6 Yanıtla
  • İlhan Amuran İlhan Amuran:
    yüce rabbim hayırlı şifalar versin hocamıza 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Asensio’dan kafa karıştıran paylaşım Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı
Bu nasıl gelenek Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
İtalyan otomotiv devinin ilk “elektriklisi“ rekor fiyata satıldı İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı

15:23
Roberto Carlos Müslüman oldu
Roberto Carlos Müslüman oldu
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
15:00
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
14:49
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber Kardeşi yoğun bakımda
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:11
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 15:30:42. #7.13#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.