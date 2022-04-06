Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Demirbaş, görev yerlerinde bulunan polisleri tek tek ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel'i makamında ziyaret eden Demirbaş, Güzel'e çiçek takdim etti.

Başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Görev yapan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylık diliyorum. Yüce Allah'ım güvenlik güçlerimizi korusun. Biz de bu anlamlı günde sizleri ziyaret edelim, taleplerinizi dinleyelim istedik. Polis Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Emniyet Müdürü Güzel ise Demirbaş ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Teşkilatım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum, bizlere onur veriyorsunuz. Beyefendi kişiliğiniz yanında, ilçe halkımıza ve ilçe emniyetimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Daha sonra Demirbaş, Emniyet Müdürü Güzel ile trafik ve güvenlik izleme merkezini ziyaret etti.