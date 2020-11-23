Çubuk Belediyesinden emlak vergisi uyarısı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2020 yılının emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit son ödeme tarihinin 30 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, vergilerin, belediye hizmet binasında bulunan veznelerden, posta hesabından ya da internet üzerinden ödenebileceğini belirtti.

Mükelleflerin, "www.cubuk.bel.tr" adresinden e-belediye sisteminin borç sorgulama bölümünde kimlik numaralarını girerek kredi kartıyla da borçlarını yatırabileceklerini ifade eden Demirbaş, yatırılan vergilerin her kuruşunun hizmet olarak Çubuk'a geri döneceğini vurguladı.

Belediye olarak vatandaşa her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmeden emlak ve çevre temizlik vergilerini zamanında yatırmasını istiyoruz. Bu kapsamda koronavirüs salgını önlemleri kapsamında belediye hizmet binasındaki veznelerden vergi işlemlerini yapabilmelerinin yanı sıra mesai saatlerine bağlı kalmadan mükelleflerimiz hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için belediyemizin e-belediye ve bankaların online işlemler adresinden de ödemelerini online olarak kolaylıkla yapılabilirler. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde ayrıca şimdiden teşekkür ediyorum."