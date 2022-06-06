Çubuk Kaymakamı Keleş'den muhtara orman yangınları konusunda uyarı

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, anız ve orman yangınları konusunda muhtarları uyardı.

Keleş başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yanı sıra ilçedeki tüm mahalle muhtarları da katıldı.

Keleş, muhtarları yangınlar konusunda uyararak, "Muhtarlarımız alanlarına hakim olmalı ve yabancıların giriş çıkışına dikkat etmeliler. Özellikle yangın çıkabilecek noktalar konusunda hassas davranmalılar." dedi.

İlçede geçen yıl yaşanan orman yangınlarına dikkati çeken Keleş, şunları söyledi:

"Maalesef son 2 yılda özellikle kırsal mahallerimizde dikkatsizlikler nedeniyle yangınlar çıkmaktadır. Pandeminin ardından özellikle orman yakınlarında ve içlerinde yoğun bir kullanım bekliyoruz. Bu nedenle tüm mahalle muhtarlarımızın, mahalle sakinlerimizin yangınlara karşı tedbirleri olmalarını istiyoruz. Özellikle mahallelere gelen yabancılar konusunda mutlaka kolluk kuvvetlerimizi bilgilendiriniz. Kesinlikle anız yakmak yasaktır. Bu konuda da mahalle sakinlerimizi bilgilendiriniz."

Belediye olarak çevre konusunda çok duyarlı olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Demirbaş ise tedbirsizlik nedeniyle çıkan orman yangınlarını çocukların geleceğine verilen en büyük zarar olduğunu kaydetti.

Mahallerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Keleş, muhtarların istek ve taleplerini de dinledi.